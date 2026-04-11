La dette et le manque de financements mettent à mal des décennies de progrès

La dette et le manque de financements freinent les progrès des pays en développement et accentuent les inégalités, au point d’inverser des décennies d’avancées, selon un nouveau rapport des Nations Unies. Dans le même temps, les divisions géopolitiques et commerciales appauvrissent l’ensemble des économies. Tous les indicateurs sont en recul, y compris l’investissement privé dans les pays en développement.



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