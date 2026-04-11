« Les Haïtiens sont très clairs : nous ne voulons pas l’aumône, nous voulons reconstruire nos vies »

Au milieu d’un décor que la responsable humanitaire de l’ONU Edem Wosornu a trouvé « assez choquant », une image continue de la hanter : celle d’une moto transportant trois ou quatre enfants, boucles dans les cheveux pour les filles, chaussettes bien remontées pour les garçons, tous en route vers l’école.



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