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Le soft power chinois illustré par les caricatures de « China Daily » : une esquisse de nouvel ordre mondial

par Stéphane Aymard, Ingénieur de Recherche, La Rochelle Université
Chaque jour, le journal anglophone « China Daily » publie des caricatures avec un objectif précis : placer la Chine au centre d’un nouvel ordre mondial.La Conversation


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