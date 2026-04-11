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Observatoire des droits humains

Pourquoi continuer d’apprendre certaines choses par cœur ?

par Frédéric Bernard, Maître de conférences en neuropsychologie, Université de Strasbourg
À une époque où le savoir est à portée de clic, pourquoi demander aux enfants d’apprendre encore certains cours et certaines notions par cœur ?La Conversation


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