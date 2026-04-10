Tchad : un million de réfugiés soudanais menacés par des coupes d’aide potentiellement mortelles

Plus d’un million de réfugiés soudanais au Tchad font face à des réductions immédiates et potentiellement mortelles de l’aide en alimentation, en eau, en abris, en protection et en soins de santé, ont alerté jeudi des agences onusiennes, alors que le conflit au Soudan entre dans sa troisième année.



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