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Le cessez-le-feu en Iran ravive l’espoir de rouvrir le détroit stratégique d’Ormuz

L’annonce d’un fragile cessez-le-feu de deux semaines entre les États-Unis et l’Iran pourrait conduire à la réouverture du détroit d’Ormuz, une voie maritime stratégique par laquelle transite un cinquième du pétrole et du gaz mondiaux.


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