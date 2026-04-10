Russie. Memorial, lauréate du prix Nobel, est désignée comme « extrémiste » et interdite, ce qui criminalise le travail en faveur des droits humains

par Amnesty International

En réaction aux informations selon lesquelles les autorités russes ont arbitrairement désigné comme « extrémiste » l’organisation de défense des droits humains Memorial et interdit ses activités dans le pays, Denis Krivosheev, directeur adjoint pour l’Europe de l’Est et l’Asie centrale à Amnesty International, a déclaré : « Depuis près de 40 ans, l’engagement sans faille de Memorial, qui recueille […] The post Russie. Memorial, lauréate du prix Nobel, est désignée comme « extrémiste » et interdite, ce qui criminalise le travail en faveur des droits humains appeared first on Amnesty International.…



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