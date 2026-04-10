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Élection à Djibouti : le président vieillissant s'apprête à prolonger son mandat après avoir modifié la Constitution

par Federico Donelli, Associate Professor of International Relations, University of Trieste
Le président de Djibouti, Ismaïl Omar Guelleh, a fait adopter en octobre 2025 des modifications constitutionnelles supprimant la limite d’âge pour les candidats à l’élection présidentielle. Ces réformes lui permettent de rester éligible et de briguer un nouveau mandat au-delà de 2026. Ces modifications lui permettent de rester au pouvoir au-delà de 2026.

Guelleh est déjà au…La Conversation


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