Liban : Des frappes israéliennes ont tué des centaines de personnes et endommagé un pont vital

par Human Rights Watch

Click to expand Image Une partie du pont de Qasmieh, gravement endommagée par une frappe aérienne israélienne menée le 8 avril 2026, photographiée le 9 avril ; ce pont est rattaché à un important axe routier reliant des villages du district de Tyr, dans le sud du Liban, à d'autres villes et villages situés plus au nord. © 2026 Kawnat Haju/AFP via Getty Images (Beyrouth) – L’armée israélienne a mené plus de 100 frappes à travers le Liban le 8 avril, y compris contre des quartiers densément peuplés de Beyrouth ; ces frappes ont tué plus de 300 personnes et endommagé…



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