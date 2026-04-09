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Observatoire des droits humains

La guerre contre l’Iran éclipse les violations croissantes des droits humains contre les Palestiniens

Le conflit déclenché le 28 février a relégué au second plan l’aggravation de la situation des Palestiniens dans les territoires occupés, où les attaques israéliennes ont fait au moins 200 morts à Gaza depuis cette date. La commission d’enquête des Nations Unies dénonce la poursuite par Israël d’« actes génocidaires » et met en garde contre une nouvelle loi sur la peine de mort, jugée discriminatoire à l’égard des Palestiniens.


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© Nations Unies -
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