Plus de 1.000 humanitaires tués en trois ans, alerte l'ONU au Conseil de sécurité

Au moins 326 humanitaires ont été tués en 2025 dans 21 pays, portant à plus de 1.010 le nombre de travailleurs humanitaires tués en trois ans. Devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, les responsables onusiens et du Comité international de la Croix-Rouge ont dressé un constat alarmant : la protection des humanitaires est en train de s’effondrer, dans un climat marqué par l’impunité et la remise en cause du droit international.



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