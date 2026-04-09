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Observatoire des droits humains

Plus de 1.000 humanitaires tués en trois ans, alerte l'ONU au Conseil de sécurité

Au moins 326 humanitaires ont été tués en 2025 dans 21 pays, portant à plus de 1.010 le nombre de travailleurs humanitaires tués en trois ans. Devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, les responsables onusiens et du Comité international de la Croix-Rouge ont dressé un constat alarmant : la protection des humanitaires est en train de s’effondrer, dans un climat marqué par l’impunité et la remise en cause du droit international.


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© Nations Unies -
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