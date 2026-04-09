Élections 2026 : David Poulin-Latulippe sera candidat pour Québec solidaire dans Richmond

Sherbrooke, le 9 avril 2026 – Québec solidaire est fier d’annoncer que, un psychologue clinicien qui a notamment travaillé auprès des communautés autochtones du Nunavik, portera les couleurs du parti dans la circonscription de Richmond. Résident de la région de l’Estrie,apporte au parti une expertise reconnue en santé mentale et en adaptation culturelle, grâce à sa solide expérience acquise auprès des communautés Inuit du Grand Nord.

« Face à la morosité et au cynisme qui montent, c’est avec fierté et conviction que je me présente aujourd’hui pour incarner une gauche porteuse d’espoir et de solidarité. Fort de mon expérience en santé mentale auprès des enfants, des familles et des communautés autochtones, j’ai envie d’amener de l’écoute et de la bienveillance à l’Assemblée nationale. Ensemble, brisons cette morosité pour bâtir un Québec plus juste, équitable et culturellement riche » a affirmé avec conviction David Poulin-Latulippe.

« C’est avec beaucoup de fierté que nous accueillons David Poulin-Latulippe dans l’équipe de Québec solidaire à Richmond. Psychologue de terrain et défenseur des droits des Autochtones, il incarne notre vision d’un système de santé mentale accessible, juste et respectueux de toutes les cultures. Son expertise unique est exactement ce dont nous avons besoin pour faire avancer nos priorités » a déclaré Ruba Ghazal, porte-parole de Québec solidaire.

Un psychologue accessible qui répond à l’appel des communautés

Titulaire d’une maîtrise en psychologie clinique de l’enfance de l’Université du Québec à Trois-Rivières et d’une formation de l’Institut for the Psychoanalytic Study of Subjectivity, M. Poulin-Latulippe exerce depuis 2003 en tant que psychologue clinicien auprès des enfants, des adolescents et des adultes. Co-fondateur d’Humano Clinique, il a joué un rôle pionnier dans la création de services de santé mentale accessibles à tous.

Son expertise se distingue par son travail approfondi auprès des communautés autochtones du Nunavik. Depuis 2018, il a coordonné la mise en place de services de psychologie à Kangiqsualujjuaq, développant des modèles d’intervention adaptés culturellement aux réalités Inuit. En collaboration avec l’Université de Sherbrooke, il a publié plusieurs revues internationales sur l’impact des traumatismes sur le développement de l’enfant autochtone et sur les approches cliniques respectueuses des savoirs ancestraux, notamment pour éviter la transmission des traumatismes historiques au sein des communautés.

Engagé bénévolement et professionnellement, il siège au conseil d’administration de l’Association internationale pour la psychanalyse du soi et y représente le Canada.

Sa candidature à Québec solidaire dans Richmond est le prolongement logique de son parcours : faire en sorte que les politiques publiques soutiennent des pratiques de soins respectueuses, inclusives et ancrées dans la réalité des peuples autochtones, tout en garantissant un accès équitable à la santé mentale pour tous les Québécoises et Québécois.