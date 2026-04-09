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« Biloute », « chicour »… : les mots du Nord à l’épreuve des parlers jeunes

par Anne Gensane, Chercheuse en sciences du langage, Université d'Artois
En s’inflitrant dans l’argot des jeunes, certains mots issus du patois du nord de la France pourraient perdurer et gagner une nouvelle légitimité.La Conversation


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