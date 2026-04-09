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Observatoire des droits humains

La crise écologique est-elle vraiment le produit d’un excès d’humains sur Terre ? Relire « The Population Bomb »

par Victor Bianchini, Maître de conférences en sciences économiques, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Abdelkader Slifi, Enseignant chercheur en économie, Université Paris Dauphine – PSL
La mort de Paul Ehrlich remet en lumière « The Population Bomb », un ouvrage clé qui a fait de la « surpopulation » une catégorie centrale du débat écologique.La Conversation


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