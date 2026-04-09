Les paysages sonores : un patrimoine naturel méconnu

par Cyprian Czaban, Diplômé de l'Université Paris Sciences et Lettres, Sciences Po Paris, Sorbonnne Université, et du Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris., Sciences Po

Jérôme Sueur, Professeur, Muséum national d’histoire naturelle (MNHN)

Julie Trottier, Directrice de Recherche au CNRS, spécialiste des territoires palestiniens, ART-Dev, UMR 5281, Université de Montpellier

Ludovic Crochard, Docteur en écologie, Muséum national d’histoire naturelle (MNHN)

Nicolas Hette-Tronquart, chargé de mission recherche

Sylvain Haupert, Ingénieur de Recheche CNRS en écoacoustique, Muséum national d’histoire naturelle (MNHN)