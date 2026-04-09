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Les paysages sonores : un patrimoine naturel méconnu

par Cyprian Czaban, Diplômé de l'Université Paris Sciences et Lettres, Sciences Po Paris, Sorbonnne Université, et du Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris., Sciences Po
Jérôme Sueur, Professeur, Muséum national d’histoire naturelle (MNHN)
Julie Trottier, Directrice de Recherche au CNRS, spécialiste des territoires palestiniens, ART-Dev, UMR 5281, Université de Montpellier
Ludovic Crochard, Docteur en écologie, Muséum national d’histoire naturelle (MNHN)
Nicolas Hette-Tronquart, chargé de mission recherche
Sylvain Haupert, Ingénieur de Recheche CNRS en écoacoustique, Muséum national d’histoire naturelle (MNHN)
Les paysages sonores font partie de la richesse de notre patrimoine naturel. Ils restent cependant méconnus et peu considérés dans les politiques de conservation de la biodiversité.La Conversation


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