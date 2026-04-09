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Observatoire des droits humains

Comment l’Union européenne s’arme-t-elle face à la politique darwiniste de Trump ?

par Sylvie Lemasson, Politologue, membre du laboratoire Centre d'études sur la sécurité internationale et les coopérations européennes (CESICE), Sciences Po Grenoble - Université Grenoble Alpes
Cécile Pelaudeix, Chercheuse à l'Academy of International Affairs (Bonn), chercheuse associée en sciences politiques à Pacte Sciences Po Grenoble-UGA, Université Grenoble Alpes (UGA)
Sur bien des dossiers – du Groenland à la guerre au Proche-Orient –, Donald Trump affiche régulièrement son mépris à l’égard d’une UE qu’il décrit comme faible et pusillanime.La Conversation


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