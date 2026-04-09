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Médiation entre les États-Unis et l’Iran : le Pakistan sur le devant de la scène diplomatique mondiale

par Samina Yasmeen, Director of Centre for Muslim States and Societies, The University of Western Australia
Le Pakistan s’appuie sur sa proximité à la fois avec l’Iran et avec les États-Unis pour apparaître comme un acteur diplomatique de premier plan.La Conversation


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