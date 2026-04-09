Parkinson : comprendre comment les protéines toxiques s’accumulent dans les neurones
par Cristine Alves Da Costa, Pharmacienne - Directrice de recherche Inserm, responsable de l’équipe ALZPARK (Physiopathologie des maladies d'Alzheimer et de Parkinson) à l' l'Institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire - CNRS, Université Côte d’Azur
Pour mettre au point des traitements contre la maladie de Parkinson, les scientifiques doivent en comprendre les causes, et notamment les raisons pour lesquelles certaines protéines s’accumulent dans les neurones.
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- jeudi 9 avril 2026