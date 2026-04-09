Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Parkinson : comprendre comment les protéines toxiques s’accumulent dans les neurones

par Cristine Alves Da Costa, Pharmacienne - Directrice de recherche Inserm, responsable de l’équipe ALZPARK (Physiopathologie des maladies d'Alzheimer et de Parkinson) à l' l'Institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire - CNRS, Université Côte d’Azur
Pour mettre au point des traitements contre la maladie de Parkinson, les scientifiques doivent en comprendre les causes, et notamment les raisons pour lesquelles certaines protéines s’accumulent dans les neurones.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Les neurosciences permettent de comprendre ce que la nature provoque dans notre cerveau
~ Dick Van Dyke attribue sa longévité à son attitude positive – selon des études, les optimistes vivent plus longtemps
~ Nature et mouvement : un duo essentiel pour la santé mentale des jeunes
~ « Biloute », « chicour »… : les mots du Nord à l’épreuve des parlers jeunes
~ La crise écologique est-elle vraiment le produit d’un excès d’humains sur Terre ? Relire « The Population Bomb »
~ Mais à quoi sert encore le Livret A ?
~ Les paysages sonores : un patrimoine naturel méconnu
~ Iran : un nécessaire changement de régime ?
~ Comment l’Union européenne s’arme-t-elle face à la politique darwiniste de Trump ?
~ Médiation entre les États-Unis et l’Iran : le Pakistan sur le devant de la scène diplomatique mondiale
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter