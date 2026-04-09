Nourrir l'humanité sans détruire la planète : pourquoi la durabilité alimentaire devient un critère de civilisation
par Pape Abdoulaye Seck, chercheur, Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal (ANSTS)
Et si la véritable mesure du progrès des sociétés au XXIᵉ siècle n’était plus seulement leur richesse ou leur puissance, mais bien leur capacité à nourrir durablement leurs populations ?
L’histoire des sociétés humaines peut être lue à travers leur capacité à organiser la production et la distribution de la nourriture. Depuis les premières civilisations agraires jusqu’aux systèmes alimentaires mondialisés contemporains, la question alimentaire a toujours constitué l’un des fondements de la stabilité des sociétés.
Lorsque les sociétés savent nourrir leurs populations, elles…
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- jeudi 9 avril 2026