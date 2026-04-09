Liban. Il faut exiger en urgence la protection des civil·e·s, alors que le nombre de morts augmente à la suite de l’intensification des attaques israéliennes

par Amnesty International

En réaction à l’intensification sans précédent des attaques de l’armée israélienne, qui a déclaré avoir mené la « plus vaste campagne coordonnée de frappes » mercredi 8 avril, bombardant 100 sites à travers le Liban en 10 minutes, et tuant et blessant des centaines de personnes, Heba Morayef, directrice régionale pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord à Amnesty International, […] The post Liban. Il faut exiger en urgence la protection des civil·e·s, alors que le nombre de morts augmente à la suite de l’intensification des attaques israéliennes appeared first on Amnesty International. ]]>



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