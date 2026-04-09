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Le greenwashing dans la loi : comment repérer les promesses environnementales douteuses ?

par Valérie Martin, Cheffe du service Mobilisation citoyenne et médias, Ademe (Agence de la transition écologique)
Frein majeur à la transition écologique, le greenwashing est une pratique largement répandue, mais de mieux en mieux définie et sanctionnée par la loi.La Conversation


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