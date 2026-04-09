Sénégal : Dix ans d’incertitude suite à des déplacements liés au climat

par Human Rights Watch

Click to expand Image Deux hommes tâchaient d’extraire de l’eau une barque ayant coulé lors d’inondations au large de la péninsule de la Langue de Barbarie, située a l’ouest de Saint-Louis, au Sénégal, face à l’océan Atlantique, le 7 mars 2023. © 2023 Raquel Maria Carbonell Pagola/LightRocket via Getty Images (Dakar) – Dix ans après la destruction de leurs maisons par des inondations côtières au Sénégal, de nombreuses familles continuent de vivre dans des conditions précaires sur un site appelé Khar Yalla, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch. Malgré des progrès récents, le gouvernement…



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