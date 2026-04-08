À Cuba, la libération de prisonniers a exclu les opposants

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des jeunes hommes quittaient la prison de La Lima, à La Havane, le 3 avril 2026, au lendemain de l’annonce par le gouvernement cubain de la libération de 2 010 prisonniers. Toutefois, de nombreux prisonniers politiques sont toujours incarcérés. © 2026 Yamil Lage / AFP via Getty Images Le 2 avril, le gouvernement cubain a annoncé la libération de 2 010 prisonniers, qualifiant cette mesure de « geste humanitaire ». Cette annonce a au début suscité l’espoir chez de nombreuses familles de prisonniers politiques ; mais ni Human Rights Watch ni d’autres…



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