Manon Massé passe le flambeau à Roxane Milot dans Sainte-Marie–Saint-Jacques

Montréal, le 7 avril 2026 –, a été officiellement désignée par les membres du parti dans Sainte-Marie–Saint-Jacques pour succéder àcomme candidate à la prochaine élection générale, lors d’une soirée qui s’est déroulée au bar Le Date situé dans Le Village.

« C’est avec une immense fébrilité et un grand sentiment de responsabilité que j’accepte de reprendre le flambeau laissé par Manon Massé. Je m’engage à poursuivre ce travail acharné avec la même conviction, pour un Québec qui ne laisse personne derrière, qui élargit les droits au lieu de les restreindre, et qui résiste à la montée des politiciens et politiciennes de droite qui fragilisent notre tissu social. Le Centre-Sud mérite une députée qui porte haut ses réalités et ses espoirs » a déclaré Roxane Milot, candidate solidaire dans Sainte-Marie–Saint-Jacques.

« Aujourd’hui, je passe le flambeau à Roxane Milot avec le cœur rempli d’émotion et de fierté. Après toutes ces années à lutter aux côtés des gens de Sainte-Marie–Saint-Jacques, je sais que je cède ma place à la bonne personne. Roxane, c’est la continuité vivante de tout ce que nous avons bâti ensemble, mais avec cette énergie nouvelle dont nous avons tant besoin. Je suis convaincue qu’elle se battra pour les gens de notre quartier et qu’elle saura être, pour chacune et chacun, une voix qui résonne et qui écoute » a affirmé Manon Massé, députée sortante de Sainte-Marie–Saint-Jacques.

« En tant que présidente de Québec solidaire, Roxane a démontré sa capacité à unir nos forces et à porter notre vision avec une clarté remarquable. Alors que le Québec fait face à des choix de société cruciaux, il nous faut des leaders capables de rassembler, de résister et de proposer un avenir inclusif. Roxane possède cette rare combinaison de courage, d’empathie et de compétence. Sa candidature envoie un message clair : la relève est prête, elle est solide, et elle est déterminée à faire de Sainte-Marie–Saint-Jacques un modèle d’espoir pour tout le Québec », a lancé Ruba Ghazal, porte-parole de Québec solidaire.

Présidente de Québec solidaire depuis 2023, Roxane Milot est une militante ancrée dans Sainte-Marie–Saint-Jacques, où elle y vit et travaille. Élevée par une mère monoparentale et première de sa famille à fréquenter l’université, elle connaît l’importance du filet social. Elle possède une maîtrise en études internationales de l’Université de Montréal et a travaillé près de 15 ans dans le domaine de la diplomatie internationale.

Elle a fait de la défense des droits humains le combat de sa vie, négociant notamment différents différents traités et déclarations à l’ONU portant notamment sur la lutte contre le crime international, la prévention du crime et l’accès à la justice pour toutes et tous, avant de s’investir pleinement dans le projet de société de Québec solidaire.

Membre de la communauté LGBTQIA2S+, elle connaît les réalités du quartier, la crise du logement, l’itinérance, la précarité, mais aussi la force du tissu communautaire, des commerces locaux et des luttes citoyennes. Aujourd’hui, elle souhaite poursuivre le mandat de députée entamé par Manon Massé et être une nouvelle voix qui représente cette circonscription à l’Assemblée nationale.