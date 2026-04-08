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Soudan : Arrestations arbitraires par l’armée et les forces de sécurité

par Human Rights Watch
Click to expand Image Des membres des Forces armées soudanaises avançaient vers le pont de Shambat à Khartoum, le 27 avril 2025. © 2025 Giles Clarke/Avaaz via Getty Images Les Forces armées soudanaises et des forces affiliées ont arbitrairement détenu, torturé et maltraité des civils dans les zones sous leur contrôle, et leur ont refusé le droit à un procès équitable.L’armée a mené une campagne de terreur et de représailles contre des personnes qu’elle qualifie de collaborateurs, en raison de leur identité ethnique, de leur travail humanitaire, de leur affiliation politique ou du fait…


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© Human Rights Watch -
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