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Turquie. Les charges absurdes qui pèsent sur les membres du conseil d’administration d’une organisation LGBTI+ doivent être abandonnées

par Amnesty International
Les poursuites intentées contre Kerem Dikmen, ancien président d’Amnesty International Turquie, et 10 membres du bureau exécutif et du conseil de surveillance de l’Association Genç LGBTI+ (Jeunes LGBTI+) s’inscrivent dans le cadre d’une stratégie orchestrée de harcèlement visant les organisations LGBTI+ et leurs sympathisant·e·s, a déclaré Amnesty International à la veille de l’audience qui débute le […] The post Turquie. Les charges absurdes qui pèsent sur les membres du conseil d’administration d’une organisation LGBTI+ doivent être abandonnées appeared first on Amnesty International. ]]>


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