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Observatoire des droits humains

Les difficultés de légitimation économique d’une offre culturelle, le cas du Louvre-Lens

par Hélène Gorge, Maître de conférences, LUMEN (ULR 4999), Université de Lille, Université de Lille
Melvin Grefils, Docteur en sciences de gestion, Université de Lille
Nil Özçaglar-Toulouse, Professeure des universités, LUMEN (ULR 4999), Université de Lille
Il a été reproché au Louvre-Lens de ne pas profiter suffisamment à la population locale. Derrière ce cas d’espèce, c’est la question des critères d’évaluation des équipements culturels qui est posée.La Conversation


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