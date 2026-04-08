Les difficultés de légitimation économique d’une offre culturelle, le cas du Louvre-Lens
par Hélène Gorge, Maître de conférences, LUMEN (ULR 4999), Université de Lille, Université de Lille
Melvin Grefils, Docteur en sciences de gestion, Université de Lille
Nil Özçaglar-Toulouse, Professeure des universités, LUMEN (ULR 4999), Université de Lille
Il a été reproché au Louvre-Lens de ne pas profiter suffisamment à la population locale. Derrière ce cas d’espèce, c’est la question des critères d’évaluation des équipements culturels qui est posée.
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- mercredi 8 avril 2026