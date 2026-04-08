La contamination chimique des cires d’abeille, un problème sanitaire qui passe sous les radars
par Julie Chiron, Chef de projet évaluation des risques liés à la santé, l'alimentation et au bien-être des animaux, Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses)
La cire, essentielle à la ruche, piège aussi les polluants. Selon l’Anses, presque toutes les cires sont contaminées, surtout celles issues des enseignes commerciales généralistes.
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- mercredi 8 avril 2026