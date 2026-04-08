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Observatoire des droits humains

« For shhure » : quand l’accent étranger devient politique

par Grégory Miras, Professeur des Universités en didactique des langues, Université de Lorraine
Adam Wilson, Maître de conférences en Linguistique (LEA), Université de Lorraine
La deuxième édition du Festival des accents se tiendra du 9 au 11 avril 2026 à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. L’occasion de s’intéresser à la question de la politisation des accents, souvent utilisés comme un marqueur de légitimité.

On garde à l’esprit les discussions autour du « for shhure » d’Emmanuel Macron, de Jean-Luc Mélenchon se demandant si on dit « Troump »…La Conversation


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