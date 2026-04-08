Une nouvelle piste pour stocker l’énergie solaire… et fournir de l’électricité quand le soleil s’absente
par Vera Moerbeek, Doctorante en physique, Centre national de la recherche scientifique (CNRS); Université de Perpignan Via Domitia
L’énergie solaire est associée à des problèmes d’intermittence, car elle ne génère d’électricité que quand le soleil brille. Certains dispositifs pourraient permettre de stocker le rayonnement solaire sous forme de chaleur, et de récupérer l’énergie sous forme d’électricité.
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- mercredi 8 avril 2026