Génocide des Tutsis au Rwanda : l’ONU appelle à tirer les leçons du passé face à la montée des discours de haine

À l’occasion de la Journée internationale de réflexion sur le génocide de 1994 contre les Tutsis au Rwanda, l’Organisation des Nations Unies a mis en garde contre la résurgence de signaux alarmants, appelant les États à tirer les leçons de cette tragédie afin d’en prévenir toute répétition.

Lire l'article complet © Nations Unies - mardi 7 avril 2026