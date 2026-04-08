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Protocole d'accord avec les États-Unis : le Sénégal teste un nouveau modèle de financement de la santé

par Ibrahima Thiam, enseignant-chercheur, Université Iba Der Thiam de Thiès
Le protocole d’accord un test d’efficacité et de viabilité pour la nouvelle politique de souveraineté économique et financière du pays.La Conversation


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