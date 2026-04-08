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Observatoire des droits humains

Le prédateur et les proies : ce que l’étude des animaux nous apprend sur les climats toxiques au travail

par Jean Poitras, Professeur titulaire en gestion de conflits, HEC Montréal
La peur relationnelle au travail agit comme un « prédateur » invisible : elle détourne l’énergie des équipes vers la défense, fragilise la coopération et finit par coûter cher à l’organisation.La Conversation


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