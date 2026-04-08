Iran. Les menaces apocalyptiques d’une vaste destruction civile proférées par le président Trump requièrent de toute urgence une action mondiale afin de prévenir des atrocités

par Amnesty International

Réagissant à la déclaration du président des États-Unis Donald Trump, sur le réseau social Truth Social, le 7 avril 2026, selon laquelle « une civilisation entière va mourir ce soir, pour ne jamais renaître », AgnèsCallamard, secrétaire générale d’Amnesty International, a déclaré : « Le simple fait que Donald Trump tiennent des propos aussi apocalyptiques, notamment sa menace de mettre […] The post Iran. Les menaces apocalyptiques d’une vaste destruction civile proférées par le président Trump requièrent de toute urgence une action mondiale afin de prévenir des atrocités appeared first on…



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