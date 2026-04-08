Musées commerciaux : une histoire oubliée du capitalisme
par Sophie Cras, Maîtresse de conférences en histoire des mondes modernes, histoire du monde contemporain, de l'art et de la musique, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
À la fin du XIXᵉ siècle, alors que le commerce se mondialise, une nouvelle forme d’institution fait son apparition : le musée commercial. À Paris, la Bourse de commerce – aujourd’hui transformée en musée d’art contemporain – exposait autrefois des matières premières et des produits manufacturés. Dans son ouvrage, l’Œil…
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- mercredi 8 avril 2026