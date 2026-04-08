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Observatoire des droits humains

Une spoliation oubliée : les rescapés de la Shoah et les difficultés pour récupérer leurs biens et leur logement

par Shannon Fogg, Professor of History, Missouri University of Science and Technology
Les lois adoptées après la guerre visaient à restituer les biens volés et à indemniser les victimes. En réalité, de nombreuses familles juives ont dû faire face à une longue attente et à des obstacles juridiques.La Conversation


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