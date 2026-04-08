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Palimpseste d’Archimède : comment une page perdue a refait surface à Blois

par Victor Gysembergh, Directeur de recherches au CNRS, Sorbonne Université
Un feuillet du palimpseste d’Archimède, perdu depuis des décennies, a été identifié par hasard à Blois. Avec la numérisation des collections, combien de trésors restent encore invisibles ?La Conversation


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