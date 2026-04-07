Liban : des conclusions préliminaires pointent vers Israël et le Hezbollah dans la mort de trois Casques bleus

Les Nations Unies ont dévoilé les conclusions préliminaires de l’enquête de la FINUL sur les incidents des 29 et 30 mars dans le sud du Liban, qui ont coûté la vie à trois Casques bleus indonésiens : le major Zulmi Aditya Iskandar, le sergent-chef Muhammad Nur Ichwan et le caporal Farizal Rhomadon.



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