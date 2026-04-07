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Observatoire des droits humains

Du mauvais diagnostic aux préjugés médicaux : les femmes vivent plus longtemps, mais pas en meilleure santé

Depuis 25 ans, le monde a réalisé des progrès significatifs en matière de droit des femmes à la santé, notamment dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive. Les femmes vivent plus longtemps que jamais — mais elles ne vivent pas en meilleure santé.


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