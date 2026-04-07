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Détroit d’Ormuz : la Russie et la Chine opposent leur veto à un projet de résolution au Conseil de sécurité

Le Conseil de sécurité s’est réuni ce mardi pour examiner un projet de résolution sur la situation dans et autour du détroit d’Ormuz, voie maritime stratégique pour le commerce mondial. Le texte, parrainé par Bahreïn et soutenu par les pays du Conseil de coopération du Golfe, mettait l’accent sur la sécurité maritime, la protection des infrastructures civiles et la liberté de navigation. La Chine et la Fédération de Russie ont opposé leur veto à son adoption. Suivez les discussions en direct grâce à l’équipe de la Section de la couverture des réunions des Nations Unies.


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