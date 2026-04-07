Québec solidaire dépose un projet de loi pour reconnaître officiellement le tartan du Québec

Montréal, le 6 avril 2026 — À l’occasion du Jour du tartan, Québec solidaire annonce le dépôt d’un projet de loi par, afin de reconnaître officiellement le « Plaid du Québec » comme tartan du Québec. Le projet de loi vise à modifier la Loi sur le drapeau et les emblèmes du Québec pour y inscrire ce symbole textile porteur d’histoire et de patrimoine.

Créé en 1965, le Plaid du Québec existe depuis des décennies, sans toutefois avoir obtenu de reconnaissance officielle. Pourtant, il est déjà bien ancré dans l’histoire culturelle québécoise. Conçu à partir des couleurs des armoiries du Québec — le bleu, le vert, le rouge, l’or et le blanc — il incarne à sa manière les multiples héritages qui composent l’histoire nationale du Québec, tout en faisant écho à la devise « Je me souviens ».

« Le Québec est une nation fière de son histoire, riche de ses influences et forte de sa culture. Le plaid québécois raconte une partie de cette histoire. En cette Journée du tartan, il est temps de lui donner la place officielle qu’il mérite parmi nos emblèmes nationaux », a déclaré Alexandre Leduc, député d’Hochelaga-Maisonneuve.

Le 6 avril est déjà reconnu au Québec comme le Jour du tartan, une journée soulignant l’apport du patrimoine écossais à notre histoire collective. Le projet de loi précise que le tartan du Québec correspond au motif enregistré sous l’appellation « Plaid du Québec » au registre écossais des tartans. Celui-ci demeure l’un des rares tartans provinciaux canadiens à ne pas avoir encore été officiellement adopté, malgré son ancienneté et sa valeur symbolique.

« Nos symboles nationaux doivent refléter toute la richesse de notre histoire collective. Le plaid québécois témoigne d’un pan bien réel de notre histoire et de la diversité des influences qui ont façonné le Québec d’aujourd’hui. Le reconnaître officiellement, c’est choisir de faire vivre notre mémoire commune », a conclu M. Leduc.