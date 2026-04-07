Gabriel Nadeau-Dubois publie un livre blanc : « Ceux qu’on échappe – L’impact de l’école à trois vitesses sur la réussite des garçons »

Montréal, le 7 avril 2026 — Le député solidaire de Gouin,, publie aujourd’hui un livre blanc intitulé « Ceux qu’on échappe – L’impact de l’école à trois vitesses sur la réussite des garçons ». Ce document de recherche met en lumière une réalité laissée depuis trop longtemps dans l’angle mort du débat public : l’impact de la ségrégation scolaire sur la réussite des garçons québécois.

Fruit de plusieurs mois de collecte de données, de visites sur le terrain, de consultations de scientifiques et d’analyse de la recherche internationale, ce livre blanc répond à une question inédite : et si la ségrégation scolaire propre au système québécois nuisait davantage aux garçons qu’aux filles ? Au fil des 76 pages du document, Monsieur Nadeau-Dubois démontre, chiffres et études à l’appui, que les garçons issus de milieux défavorisés sont les premières victimes de l’école à trois vitesses au Québec.

Le rapport dévoile en effet des données inédites ou peu connues, qui illustrent à quel point les écarts de réussite entre garçons et filles sont inégalement répartis entre les différentes « vitesses » du système québécois :

L’écart de décrochage entre garçons et filles est trois fois plus élevé dans les classes régulières publiques (7,2%) qu’au privé (2,4%) ;

L’écart de réussite à l’épreuve uniforme de français entre garçons et filles est significativement plus élevé au public (11,6%) qu’au privé (8%) ;

L’écart d’accès au cégep entre garçons et filles est près de trois fois plus élevé au public (9,8%) qu’au privé (3,5%).

Ces écarts importants se traduisent, pour ne nommer que cet exemple, par une participation beaucoup plus faible des garçons aux Programmes d’études internationales (PEI) (64,3% de filles, 35,7% de garçons), un des programmes particuliers les plus sélectifs du réseau public québécois.

« Le document que je publie aujourd’hui met sur la table une réflexion qu’on n’a jamais osé avoir au Québec. Le système d’éducation à trois vitesses aggrave les difficultés scolaires des garçons, surtout ceux des milieux populaires. Les partis politiques qui souhaitent s’attaquer aux difficultés scolaires des garçons ne peuvent plus détourner le regard. Si on veut que les garçons réussissent, il faut s’attaquer à l’école à trois vitesses », a déclaré Gabriel Nadeau-Dubois.

En publiant ce document, M. Nadeau-Dubois, qui quittera la vie politique dans les prochains mois, souhaite lancer une conversation nationale sur les laissés-pour-compte du système d’éducation québécois. Le livre blanc se veut un document de réflexion appuyé sur les données et les connaissances scientifiques disponibles, avec l’objectif explicite d’alimenter le débat public en vue de la prochaine campagne électorale.

« Je veux profiter de mes derniers moments en politique pour sonner l’alarme. On ne peut pas se permettre une autre campagne électorale sans parler d’éducation. On ne peut pas parler d’avenir, d’égalité des chances ou de cohésion sociale sans s’attaquer à l’injustice qui mine notre réseau scolaire », a conclu M. Nadeau-Dubois.

Le livre blanc est disponible au public au : www.gabrielnadeaudubois.com