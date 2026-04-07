EN DIRECT : Réunion du Conseil de sécurité concernant le détroit d’Ormuz

Le Conseil de sécurité doit se réunir ce mardi à 11 heures à New York pour voter un projet de résolution sur la situation dans et autour du détroit d’Ormuz, voie maritime stratégique pour le commerce mondial. Le texte, parrainé par Bahreïn et soutenu par les pays du Conseil de coopération du Golfe, met l’accent sur la sécurité maritime, la protection des infrastructures civiles et la liberté de navigation. Suivez les discussions en direct grâce à l’équipe de la Section de la couverture des réunions des Nations Unies.



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