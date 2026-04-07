Qu’est-ce qu’un portefeuille européen d’identité numérique ? Quels en seront les usages, les avantages… et les risques ?

par Maryline Laurent, Professeur Directrice du département RST, Télécom SudParis – Institut Mines-Télécom

Claire Levallois-Barth, Professeur en droit à IMT Atlantique, titulaire des chaires 'Valeurs et Politiques des Informations Personnelles' et 'Économie des Communs de Données'., Institut Mines-Télécom (IMT)