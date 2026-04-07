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Qu’est-ce qu’un portefeuille européen d’identité numérique ? Quels en seront les usages, les avantages… et les risques ?

par Maryline Laurent, Professeur Directrice du département RST, Télécom SudParis – Institut Mines-Télécom
Claire Levallois-Barth, Professeur en droit à IMT Atlantique, titulaire des chaires 'Valeurs et Politiques des Informations Personnelles' et 'Économie des Communs de Données'., Institut Mines-Télécom (IMT)
Le portefeuille européen d’identité numérique, ou PEIN, doit faciliter les démarches des citoyens et des résidents de toute l’Union européenne. Comme pour les autres applications numériques, ces portefeuilles ne sont pas sans risques.La Conversation


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