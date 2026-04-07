Moyen-Orient : comment la guerre transforme une crise régionale en urgence humanitaire majeure
par Albane Buriel, Associate lecturer, Université Rennes 2
La guerre en Iran provoque une crise humanitaire majeure, aggravant des vulnérabilités déjà existantes dans plusieurs pays. Les perturbations des chaînes d’approvisionnement et la hausse des coûts rendent l’acheminement de l’aide plus difficile, tandis que les déplacements massifs, les destructions d’infrastructures et l’insécurité alimentaire s’intensifient dans toute la région. La crise a des répercussions mondiales, fragilise davantage le système humanitaire et souligne la nécessité d’une solution diplomatique plutôt que militaire.
Un mois après le début de…
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- mardi 7 avril 2026