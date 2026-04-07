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Les conditions de travail éprouvantes des informaticiens indiens au service d’entreprises internationales

par Vivek Soundararajan, Professor of Work and Equality, University of Bath
Le télétravail, fréquent en Inde dans le secteur de l’informatique, n’est pas toujours synonyme de liberté pour les salariés, au contraire.La Conversation


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