Guerre en Iran : une « tempête parfaite » pour les prix du pétrole et du gaz ?

par Patrick Criqui, Directeur de recherche émérite au CNRS, Université Grenoble Alpes (UGA)

Carine Sebi, Professeure associée et coordinatrice de la chaire « Energy for Society », GEM

Manfred Hafner, Professeur, Sciences Po ; Johns Hopkins University