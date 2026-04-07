Guerre en Iran : une « tempête parfaite » pour les prix du pétrole et du gaz ?
par Patrick Criqui, Directeur de recherche émérite au CNRS, Université Grenoble Alpes (UGA)
Carine Sebi, Professeure associée et coordinatrice de la chaire « Energy for Society », GEM
Manfred Hafner, Professeur, Sciences Po ; Johns Hopkins University
Avec la guerre en Iran et le blocage du détroit d’Ormuz, un choc énergétique mondial est à craindre. Les précédentes crises pétrolières aident à lire la situation actuelle.
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- mardi 7 avril 2026