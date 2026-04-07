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Observatoire des droits humains

Apprendre le consentement à l’école : de « mon corps m’appartient » à la prévention des violences

par Prescillia Micollet, Doctorante en Sciences de l'Éducation et de la Formation , Université Lumière Lyon 2
Apprendre le respect de soi et d’autrui, apprendre à exprimer ses limites et à reconnaître celles des autres, voilà des enjeux qui sous-tendent la notion de consentement et dont l’école s’empare.La Conversation


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