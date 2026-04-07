Avec la guerre, les autoroutes et le rail du golfe Persique prennent le relais de la mer
par Benyamin Shajari, Professeur de management de la chaîne d'approvisionnement, Excelia
Quand le détroit d’Ormuz se ferme, tout le monde regarde le prix du baril. C’est compréhensible, mais c’est passer à côté de l’essentiel. Ce qui se fissure aujourd’hui dans le golfe Persique, c’est toute l’architecture commerciale d’une région et, cette fois, ça ne ressemble pas à une parenthèse. L’Arabie saoudite en sortira-t-elle la grande gagnante ?
Quand on parle du blocage du détroit d’Ormuz, on pense d’abord au pétrole et à la crise énergétique. Le vrai basculement est ailleurs.
La guerre montre surtout qu’une grande route commerciale peut devenir…
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- mardi 7 avril 2026