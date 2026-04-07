Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Cuba : les besoins humanitaires persistent malgré les livraisons de carburant

Le représentant de l’ONU à Cuba a mis en garde lundi contre l’impact « systémique et croissant » de la crise énergétique, qui affecte le système de santé, l’accès à l’eau, à l’alimentation et aux transports. L’île est privée de carburant suffisant depuis plus de trois mois.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ L’immortalité artificielle à nos portes : panacée ou danger ?
~ Paradoxes de la transition énergétique mondiale : entre ambitions vertes et extraction minérale intensive
~ Les villes africaines sont confrontées à de nombreux défis : comment les rendre plus saines
~ La fuite des cerveaux dans les zones rurales du Pays de Galles n’est pas inévitable – nous avons demandé à la génération Z ce qui la ferait rester
~ Quand la famille moderne redéfinit l’entreprise familiale
~ Attendus partout, recrutés nulle part : quelques réalités sur l’insertion professionnelle des jeunes
~ Gen Z : Non, la quête de sens n’est pas la priorité pour les jeunes peu qualifiés. Oui, l’argent reste un facteur important
~ Endométriose : une maladie longtemps ignorée malgré des symptômes décrits depuis l’Antiquité
~ Le vrai du faux du chômage : 4 idées reçues qui brouillent le débat public
~ Dans l’océan Indien, le numérique peut créer des opportunités… ou installer une nouvelle précarité
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter