Cuba : les besoins humanitaires persistent malgré les livraisons de carburant

Le représentant de l’ONU à Cuba a mis en garde lundi contre l’impact « systémique et croissant » de la crise énergétique, qui affecte le système de santé, l’accès à l’eau, à l’alimentation et aux transports. L’île est privée de carburant suffisant depuis plus de trois mois.



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